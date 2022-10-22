Бывшего главу Китая силой вывели со съезда с Си Цзиньпином

Экс-председателя КНР Ху Цзиньтао досрочно вывели с церемонии закрытия съезда КПК

Бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао, который сидел рядом с нынешним главой страны Си Цзиньпином, силой вывели с XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Видео с места проведения съезда публикует Telegram-канал RT.

На кадрах видно, как человек в костюме подходит к 79-летнему политику и пытается поднять его с места, однако Цзиньтао сопротивляется и остается сидеть. За этим спокойно наблюдает Си Цзиньпин, который расположен по правую руку от Цзиньтао. В итоге мужчину удается поднять, и он в сопровождении нескольких человек уходит из зала заседания. Точная причина, по которой экс-главу КНР решили вывести из помещения, неизвестна.

Об этом рассказал Специалист по Китаю, независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь заявил, что против Си Цзиньпина выстроилась широкая оппозиция среди элит, однако она не обладает достаточной консолидацией. По его словам, политические противники находятся внутри элитного альянса чиновников, бизнесменов и ученых, сложившегося при бывших лидерах КНР Дэн Сяопине, Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао, членом которого Си Цзиньпин был в первые десятилетия своего правления.

22 октября в Пекине состоялась церемония закрытия XX съезда Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин объявил об успешном завершении съезда. В ходе исторического XX съезда был избран новый состав Центрального комитета КПК (ЦК КПК) и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). По его итогам премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета парламента Китая Ли Чжаньшу не вошли в состав ЦК КПК.