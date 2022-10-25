Немецкий врач насыпал кокаин на пенис и убил любовницу

Daily Mail: хирург из Германии насыпал кокаин на пенис и убил любовницу

46-летний хирург из Германии Андреас Давид Нидербихлер случайно убил свою любовницу, посыпав свой пенис кокаином. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2019 году. Мужчина был осужден на девять лет заключения за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и нанесение телесных повреждений, приведших к смерти. Причиной гибели женщины, 38-летней Ивонны М., стала передозировка наркотиком, полученная в результате орального секса.

Об этом деле стало известно лишь после того, как суд постановил, что осужденный должен выплатить 11 500 фунтов стерлингов (примерно 800 тысяч рублей) страховой компании, которая оплатила лечение Ивонн перед ее смертью. Еще 25 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей) достанутся семье погибшей.

Ивонн была не единственной жертвой Нидербихлера. В период с сентября 2015 года по февраль 2018 года бывший главный врач клиники Хальберштадт в земле Саксония-Анхальт накачал наркотиками трех других женщин и изнасиловал их. По версии следствия, он также тайно подсыпал кокаин в их бокалы для шампанского, губную помаду и зубную пасту.