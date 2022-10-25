«Страна.ua»: в Днепропетровске произошли взрывы, в области объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Днепре. В области объявлена воздушная тревога», — следует из сообщения. Очевидцы также распространяют фото и видео возгорания на окраине города, пишет издание.

Ранее сообщалось, что ВС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Отмечается, что на промышленном объекте хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».