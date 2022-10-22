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13:56, 22 октября 2022Россия

ВС России уничтожили нефтехранилище под Днепропетровском

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в районе Алексеевки Днепропетровской области

Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на промышленном объекте хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Днепр».

Также известно, что российские военные ликвидировали два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики, склад материальных средств группировки «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и Запорожья.

Ранее стало известно, что ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове цеха оборонного предприятия. Речь идет о заводе «Коммунар» — помимо прочего, были уничтожены производимые там головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

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Варвара Кошечкина
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