ВКС России поразили цеха оборонного предприятия в Харькове

Минобороны сообщило о поражении цехов оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове

ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове цеха оборонного предприятия. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о заводе «Коммунар» — помимо прочего, были уничтожены производимые там головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

4 октября в российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении производственных цехов завода «Мотор Сич», в которых находилось более 15 тонн боеприпасов. Ракетные удары тогда наносились в районе Запорожья.