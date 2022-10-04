В Минобороны отчитались о поражении завода «Мотор Сич» с тоннами боеприпасов

Минобороны России заявило о поражении цехов завода «Мотор Сич» с 15 тоннами боеприпасов

Российские войска ракетными ударами поразили производственные цеха завода «Мотор Сич», в которых находилось более 15 тонн боеприпасов. Об этом во вторник, 4 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ракетные удары наносились в районе Запорожья. Кроме производственных цехов завода был также поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24», — объяснили в министерстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили три украинские батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).