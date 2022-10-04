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В Минобороны отчитались о поражении завода «Мотор Сич» с тоннами боеприпасов

Минобороны России заявило о поражении цехов завода «Мотор Сич» с 15 тоннами боеприпасов

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Российские войска ракетными ударами поразили производственные цеха завода «Мотор Сич», в которых находилось более 15 тонн боеприпасов. Об этом во вторник, 4 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ракетные удары наносились в районе Запорожья. Кроме производственных цехов завода был также поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24», — объяснили в министерстве.

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Никита Абрамов
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