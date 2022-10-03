Минобороны отчиталось об уничтожении украинских батарей РСЗО «Град»

Минобороны заявило об уничтожении трех украинских батарей «Град» в Запорожской области

Российские войска за сутки уничтожили три украинские батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном вдеомстве уточнили, что батареи были поражены в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково, которые находятся в Запорожской области.

Ранее Министерство обороны сообщило об ударах по временной базе 81-й аэромобильной бригады и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки были уничтожены до 200 бойцов противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).