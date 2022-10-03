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Минобороны отчиталось об уничтожении украинских батарей РСЗО «Град»

Минобороны заявило об уничтожении трех украинских батарей «Град» в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили три украинские батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном вдеомстве уточнили, что батареи были поражены в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково, которые находятся в Запорожской области.

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Никита Абрамов
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