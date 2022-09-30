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Российские войска ракетными ударами уничтожили до 200 бойцов ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении до 200 бойцов ВСУ в районе Краматорска в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетные удары по временной базе 81-й аэромобильной бригады и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 30 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены до 200 бойцов противника, 23 единицы военной техники и более 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

Кроме того, были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в районе города Николаев, добавил Конашенков.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 5988 единиц военной автомобильной спецтехники, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5153 бронемашины, 377 зенитных ракетных комплексов, 2112 беспилотников, 309 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с 24 февраля Украина потеряла половину своей армии. По его словам, на момент начала спецоперации численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. По данным главы Минобороны, на 21 сентября, Украина потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 — ранеными.

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Константин Лысяков
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