Бывшего участника «Дома-2» задержали в Петербурге после массовой драки

Экс-участника «Дома-2» Перова задержали в Петербурге после массовой драки со стрельбой

Правоохранительные органы задержали бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Руслана Перова после массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

По предварительным данным, Перов и его приятель оказывали знаки внимания девушкам, что не понравилось знакомым последних. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время потасовки Перов достал пистолет и выстрелил.

Отмечается, что в отношении экс-участника «Дома-2» возбудили дело о хулиганстве. Есть ли пострадавшие в результате конфликта, не уточняется.

Как сообщает Shot в своем Telegram-канале, сейчас Перов находится в СИЗО. По статье «Хулиганство» ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее стало известно, что другого бывшего участника «Дома-2» Захара Саленко сильно избили в ночном клубе в Кемерове. По словам телезвезды, в результате ему сломали челюсть. Также пострадавший заявил, что нападение на него «произошло без какой-либо обоснованной причины».