ЕС останется без украинской электроэнергии

Член Рады Герус заявил, что Украина не сможет снабжать ЕС электроэнергией

Украина не сможет снабжать Европейский союз (ЕС) электроэнергией из-за разрушения около 40 процентов объектов энергетики. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает РИА Новости.

«Массированные ракетные обстрелы повредили около 40 процентов общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня — это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям», — сообщил он.

Депутат отметил, что подстанции обеспечивали транзит электроэнергии. По словам Геруса, есть временный дефицит электричества у потребителей из-за повреждения сетей. При этом, он уточнил, что республика не испытывает нехватку генерации электроэнергии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна поможет Евросоюзу заместить российские энергоресурсы. Как он утверждает, потенциальный экспорт украинской электроэнергии на десятки гигаватт сможет стать «одной из фундаментальных опор европейской климатической политики».