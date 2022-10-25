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14:35, 25 октября 2022Бывший СССР

Зеленский пообещал ЕС заместить российские энергоресурсы украинскими

Президент Зеленский: с помощью Украины ЕС сможет заместить российские энергоресурсы
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что республика поможет Европейскому союзу (ЕС) заместить российские энергоресурсы. Об этом он высказался во время выступления по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает РИА Новости.

По его словам, с помощью республики Евросоюз получит возможность замещать российские энергоресурсы, а потенциальный экспорт украинской электроэнергии на десятки гигаватт сможет стать «одной из фундаментальных опор европейской климатической политики».

Ранее сообщалось, что Зеленский во время выступления на конференции посетовал, что Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины. При этом он отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора республики.

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Георгий Нестеров
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