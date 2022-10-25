Зеленский посетовал на отсутствие помощи для восстановления страны

Зеленский заявил, что Киев не получил ни цента из $17 млрд на план восстановления Украины

На сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению страны, передает Reuters.

Глава государства посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора Украины.

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Александр Роднянский сообщал, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи 4-5 миллиардов долларов в месяц. При этом, по его словам, от Европейского союза украинское руководство надеется получать ежемесячно порядка двух миллиардов долларов.