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13:09, 25 октября 2022Бывший СССР

Зеленский посетовал на отсутствие помощи для восстановления страны

Зеленский заявил, что Киев не получил ни цента из $17 млрд на план восстановления Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

На сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению страны, передает Reuters.

Глава государства посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора Украины.

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Александр Роднянский сообщал, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи 4-5 миллиардов долларов в месяц. При этом, по его словам, от Европейского союза украинское руководство надеется получать ежемесячно порядка двух миллиардов долларов.

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Алевтина Запольская
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