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05:25, 25 октября 2022Бывший СССР

В Киеве понадеялись на ежемесячную помощь в размере 5 миллиардов долларов

Советник Зеленского Роднянский: Украина надеется получать $5 млрд бюджетной помощи в месяц

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц. Такое заявление он сделал в интервью медиагруппе Funke.

«Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться», — отметил он. По мнению Роднянского, Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов на помощь Украине для покрытия расходов, возникших в результате военных действий. Данная финансовая помощь, анонсированная еще 30 сентября, была выдана под гарантии Великобритании.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году стране потребуется более 55 миллиардов долларов. Указанная сумма включает 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции и 3,5 миллиарда долларов в месяц на покрытие бюджетного дефицита.

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Марина Совина
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