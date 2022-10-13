Украина попросила более 50 миллиардов долларов для бюджета страны

Премьер Шмыгаль заявил, что в 2023 году Украине понадобится 55 миллиардов долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году стране потребуется более 55 миллиардов долларов. Слова украинского политики приводит РИА Новости.

Во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) Шмыгаль отметил, что Украина и дальше будет нуждаться в серьезной финансовой поддержке. Указанная сумма включает 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции и 3,5 миллиарда долларов в месяц на покрытие бюджетного дефицита.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнеров 7 миллиардов долларов на энергетическую инфраструктуру, закупку газа и угля.

Из-за ракетных ударов в Киеве и области 11 октября ограничили потребление электроэнергии. Также принудительные ограничения были введены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.