Моргающий глаз Кэти Перри на видео с концерта напугал фанатов

Моргающий глаз певицы Кэти Перри на видео с концерта взволновал поклонников

Американская певица Кэти Перри столкнулась с нервным тиком прямо во время собственного концерта и взволновала фанатов. Соответствующий ролик опубликовал поклонник звезды на своем YouTube-канале.

38-летнюю знаменитость запечатлели на сцене в блестящем мини-платье, украшенном пайетками, при этом волосы поп-исполнительницы были распущены, а на лицо нанесен яркий макияж. На размещенных кадрах видно, что в конце шоу у Перри начинает непроизвольно моргать глаз, который она пытается открыть, нажимая на висок. В конце видео она покидает сцену.

Пользователей сети напугало состояние певицы, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. Так, некоторые посчитали, что телезвезда столкнулась с болезнью, а другие заподозрили ее в чрезмерных инъекциях. «Почему все смеются? Это ведь нервы», «Возможно, это последствия вакцины?», «Бедная Кэти», «Может, хватит ходить к косметологу?» — высказывались юзеры.

Сама Перри пока никак не комментировала произошедшее.

В сентябре 2020 года дрожащие руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов. На кадрах знаменитость поэтапно накладывает на свое предварительно очищенное лицо разные косметические средства. Когда она начинает подводить глаза черным лайнером, становится заметно, как дрожат ее руки.