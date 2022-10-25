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11:08, 25 октября 2022Ценности

Моргающий глаз Кэти Перри на видео с концерта напугал фанатов

Моргающий глаз певицы Кэти Перри на видео с концерта взволновал поклонников

Американская певица Кэти Перри столкнулась с нервным тиком прямо во время собственного концерта и взволновала фанатов. Соответствующий ролик опубликовал поклонник звезды на своем YouTube-канале.

38-летнюю знаменитость запечатлели на сцене в блестящем мини-платье, украшенном пайетками, при этом волосы поп-исполнительницы были распущены, а на лицо нанесен яркий макияж. На размещенных кадрах видно, что в конце шоу у Перри начинает непроизвольно моргать глаз, который она пытается открыть, нажимая на висок. В конце видео она покидает сцену.

Пользователей сети напугало состояние певицы, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. Так, некоторые посчитали, что телезвезда столкнулась с болезнью, а другие заподозрили ее в чрезмерных инъекциях. «Почему все смеются? Это ведь нервы», «Возможно, это последствия вакцины?», «Бедная Кэти», «Может, хватит ходить к косметологу?» — высказывались юзеры.

Сама Перри пока никак не комментировала произошедшее.

В сентябре 2020 года дрожащие руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов. На кадрах знаменитость поэтапно накладывает на свое предварительно очищенное лицо разные косметические средства. Когда она начинает подводить глаза черным лайнером, становится заметно, как дрожат ее руки.

Майя Пономаренко
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