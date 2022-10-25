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20:22, 25 октября 2022Путешествия

Путешествующая на яхте семья побывала в самом опасном отеле мира посреди океана

Тревел-блогеры Австралии провели три ночи в отеле The Frying Pan Tower посреди Атлантики

Кадр: Sailing La Vagabonde / YouTube

Семья путешественников из Австралии, пятый год путешествующая по миру на парусной яхте, добралась до одного из самых опасных отелей планеты посреди открытого океана и провела там три ночи. О своих приключениях австралийцы рассказали на авторском YouTube-канале Sailing La Vagabonde.

Тревел-блогеры Райли Уайтлум (Riley Whitelum) и его партнерша Элайна Караусу (Elayna Carausu) побывали с двумя маленькими детьми в знаменитом отеле «на ходулях» The Frying Pan Tower, который находится в Атлантическом океане в 50 километрах от побережья Северной Каролины. Одна ночь в отеле обошлась им в 1550 долларов (95 тысяч рублей).

На верхнюю часть платформы члены семьи поднялись с помощью импровизированной подвесной конструкции-сидушки, работающей на лебедке. В расположении гостей оказалось восемь спален и две ванные комнаты. Караусу призналась, что потрясена тем, насколько много в отеле интересных деталей и предметов декора, а также сколько труда стоило доставить такое количество материалов и мебели сюда. В камбузе путешественники нашли свежие фрукты и запас необходимых продуктов.

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В отеле также находится комната-прачечная, бильярдная и площадка для гольфа на крыше. Кроме того, в гостинице есть WiFi и горячая вода, а прямо под сваями здания в воде постоянно плавают огромные барракуды и акулы — семья показала, как позанималась снорклингом и поймала рыбу для ужина. В одну из ночей путешественники запустили фейерверк.

Отель The Frying Pan Tower ранее был маяком, который принадлежал береговой охране ВМФ США. В 2004 надобность в базе отпала, и ее прекратили обслуживать. Спустя шесть лет здание выкупил инженер-программист Ричард Нил — за два года непрерывного ремонта ему удалось восстановить водопровод и электричество, а также полностью перестроить саму башню, превратив ее в комфортабельную гостиницу для любителей ярких впечатлений.

Ранее в октябре журнал Condé Nast Traveler объявил итоги премии лучшего отеля мира The Readers' Choice Awards 2022. Так, наивысшую оценку получил французский Cheval Blanc St-Tropez, расположенный на Лазурном побережье Франции.

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Дарья Рыбак
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