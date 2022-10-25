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17:19, 25 октября 2022Россия

В Госдуме ответили на слова Зеленского об отсутствии помощи для Украины

Депутат Белик заявил, что Зеленский занимается попрошайничеством на мировом уровне

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заниматься попрошайничеством на мировом уровне, озвучивая новые суммы для восстановления страны. Так на требования украинского лидера ответил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам парламентария, Зеленскому удобно использовать конфликт на Украине для постоянного озвучивания просьб о помощи, оценить реальные объемы которой невозможно, ведь это «бездонная бочка».

Можно лишь только догадываться, как на Украине осуществляется координация поставляемой помощи и как контролируются денежные потоки, добавил Белик. «И уже просьбы Зеленского становятся ультиматумами, а количество помощи — недостаточным, в то время как коллективному Западу, к стремительно растущему недовольству населения, все чаще приходится изыскивать свободные средства», — резюмировал депутат.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Он посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора страны.

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Сергей Истомин
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