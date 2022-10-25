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12:07, 25 октября 2022Ценности

Девушка три года боялась парикмахеров из-за испорченной перед свадьбой прически

Невесте elliebethrae неправильно окрасили наращенные волосы за неделю до свадьбы

Фото: unsplash

Блогерша с никнеймом elliebethrae три года боялась парикмахеров из-за испорченной за неделю до свадьбы прически. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что, будучи невестой, обратилась к мастеру с просьбой окрасить наращенные волосы, чтобы они не были светлее ее натуральных прядей. По словам юзерши, ее привлекли работы данной специалистки, которые она размещала в соцсетях. Однако в итоге прическа оказалась не такой, как она хотела.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша показала, что ее натуральные русые локоны контрастировали с неправильно окрашенными прямыми прядями розового оттенка. «Я была в полном отчаянии. Впоследствии я три года не обращалась к парикмахерам», — рассказала девушка.

Ранее в октябре сообщалось, что невеста Ария с никнеймом mx_honeydew отлучилась в середине свадьбы и коротко подстриглась втайне от жениха. «Некоторые невесты меняют наряд во время свадьбы. Что насчет меня? Я сменила не только платье, но и прическу», — заявила она.

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Алина Гостева
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