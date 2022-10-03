Невеста отлучилась в середине свадьбы и отрезала волосы втайне от жениха

Блогерша mx_honeydew отлучилась в середине свадьбы и коротко подстриглась втайне от жениха

Невеста Ария с никнеймом mx_honeydew отлучилась в середине свадьбы и коротко подстриглась втайне от жениха. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах блогерша предстала во время церемонии бракосочетания в фате, открывающем плечи белом платье и с локонами длиной ниже плеч. Затем она позировала перед камерой, сидя на стуле во время стрижки в парикмахерском пеньюаре. На снимках видно руки девушки, которая отрезает ей волосы, формируя короткий волнистый боб.

«Некоторые невесты меняют наряд во время свадьбы. Что насчет меня? Я сменила не только платье, но и прическу. У нас было полчаса, чтобы завершить образ. Мой возлюбленный ничего не подозревал», — заявила mx_honeydew, видео которой набрало 14,1 миллиона просмотров.

В августе сообщалось, что невеста Стефани Харви из Шотландии покрылась волдырями на свадьбе из-за сильной аллергической реакции на свой наряд. Девушка рассказала, что в 2021 году у нее диагностировали механическую и солнечную крапивницу — раздражение кожи из-за давления и воздействия на нее ультрафиолета.