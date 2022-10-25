На обвиненного в каннибализме Арми Хаммера подали в суд

На обвиненного в каннибализме Арми Хаммера подали в суд из-за долгов

На американского актера Арми Хаммера, ранее обвиненного в каннибализме, насилии и домогательствах, подали в суд. Об этом сообщает TMZ.

Финансовая организация American Express подала заявление, обвинив артиста в неуплате долга. В 2011 году он открыл в компании счет и начал активно пользоваться кредитной картой, а также предоставил доступ к средствам своей бывшей супруге Элизабет Чеймберс.

В результате у актера накопился долг в размере 67 тысяч долларов (примерно 4,2 миллиона рублей). По началу организация требовала Хаммера вернуть задолженность, однако он не сделал этого, из-за чего American Express обратилась в суд.

По информации издания, вопрос с уплатой долга актер сможет урегулировать только после завершения бракоразводного процесса с Чеймберс и разделения имущества.

В июле этого года стало известно, что американский актер Роберт Дауни-младший разместил оставшегося без денег Арми Хаммера у себя дома.

Скриншоты переписок Хаммера с любовницами, раскрывающие его фетиши, появились в соцсетях в январе 2021 года. В сообщениях актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.