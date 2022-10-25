Гениталии Харви Вайнштейна тщательно изучат во время суда

«Деформированные» гениталии Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время суда

«Деформированные» гениталии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает New York Post.

Прокуратура сообщила, что такая процедура необходима для доказательства обвинений жертв в изнасилованиях: ранее пострадавшие описывали «уникальные особенности тела» Вайнштейна, которые появились в результате операции, перенесенной шоуменом в 1999 году из-за инфекции.

«Никто из пострадавших не сможет идеально описать свою анатомию, но большинство из них смогут описать те аномалии, которые они наблюдали у Вайнштейна во время нападений», — отметил заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Пол Томпсон.

Он добавил, что хирургическое вмешательство вызвало деформацию гениталий продюсера, а также оставило заметные шрамы, которые будут продемонстрированы на фотографиях во время заседания.

Ранее адвокат Харви Вайнштейна попросил судью улучшить условия содержания продюсера в тюрьме, так как он может не дожить до окончательного вынесения приговора.

Обвинения в адрес Вайнштейна впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

