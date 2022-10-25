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16:26, 25 октября 2022Культура

Гениталии Харви Вайнштейна тщательно изучат во время суда

«Деформированные» гениталии Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время суда
Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн. Фото: Etienne Laurent / Reuters

«Деформированные» гениталии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает New York Post.

Прокуратура сообщила, что такая процедура необходима для доказательства обвинений жертв в изнасилованиях: ранее пострадавшие описывали «уникальные особенности тела» Вайнштейна, которые появились в результате операции, перенесенной шоуменом в 1999 году из-за инфекции.

«Никто из пострадавших не сможет идеально описать свою анатомию, но большинство из них смогут описать те аномалии, которые они наблюдали у Вайнштейна во время нападений», — отметил заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Пол Томпсон.

Он добавил, что хирургическое вмешательство вызвало деформацию гениталий продюсера, а также оставило заметные шрамы, которые будут продемонстрированы на фотографиях во время заседания.

Ранее адвокат Харви Вайнштейна попросил судью улучшить условия содержания продюсера в тюрьме, так как он может не дожить до окончательного вынесения приговора.

Обвинения в адрес Вайнштейна впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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Анастасия Астахова
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