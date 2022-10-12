Адвокат Вайнштейна призвал судью улучшить условия содержания продюсера в тюрьме

Адвокат Харви Вайнштейна попросил судью улучшить условия содержания продюсера в тюрьме

Адвокат 70-летнего американского кинопродюсера Харви Вайнштейна Марк Верксман попросил судью улучшить условия содержания шоумена в тюрьме. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам юриста, обвиненный в сексуальный домогательствах кинодеятель может не дожить до окончательного вынесения приговора, если условия его содержания не будут изменены.

Верксман отметил, что Вайнштейн вынужден находиться в «антисанитарной, зловонной» камере в полном одиночестве, будучи прикованным к инвалидной коляске, до вынесения очередного приговора. Такие условия, по мнению юриста, могут привести к тому, что у режиссера может случиться сердечный приступ или инсульт.

«Это почти средневековые условия. Меня беспокоит его здоровье и его способность пережить это испытание. Ему 70 лет», — заявил адвокат, подчеркнув, что кинопродюсер уже имеет ряд проблем со здоровьем, среди которых — сахарный диабет, обширная ишемическая болезнь сердца, высокое кровяное давление и стеноз позвоночника.

В августе стало известно, что суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.