Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Суд рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах

Суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах

Фото: Etienne Laurent / Reuters

70-летний американский продюсер Харви Вайнштейн получил право обжаловать приговор по делу о домогательствах. Об этом сообщает ABC News.

Апелляционный суд Нью-Йорка удовлетворил апелляцию продюсера по делу о сексуальных преступлениях. В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и склонение к сексу. Судебный процесс активизировал масштабное движение #MeToo, представители которого выступают за осуждение сексуального насилия и домогательств.

Когда суд рассмотрит апелляцию, не уточняется.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Ранее самая юная жертва Вайнштейна рассказала об изнасиловании в 16 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине
Девушка решила сделать парные тату с подругой и расплакалась из-за результата
Еще один российский хоккеист признался в покупке военного билета
Никита Михалков возмутился не поддержавшей спецоперацию интеллигенцией
Району Брайтон Бич дали второе название «Украинский путь»
Катавшихся на «банане» в шторм россиян унесло ветром на дикий пляж
Запертый в квартире 3-летний россиянин нашел способ привлечь внимание спасателей
В Эстонии испугались непроизвольной детонации удобрений из России
Доставка заказчицы двойного убийства на следственный эксперимент попала на видео
Перечислены признаки проблемной для покупки квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.