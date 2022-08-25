Суд рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах

Суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах

70-летний американский продюсер Харви Вайнштейн получил право обжаловать приговор по делу о домогательствах. Об этом сообщает ABC News.

Апелляционный суд Нью-Йорка удовлетворил апелляцию продюсера по делу о сексуальных преступлениях. В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и склонение к сексу. Судебный процесс активизировал масштабное движение #MeToo, представители которого выступают за осуждение сексуального насилия и домогательств.

Когда суд рассмотрит апелляцию, не уточняется.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Ранее самая юная жертва Вайнштейна рассказала об изнасиловании в 16 лет.