Новый премьер Британии получил шуточный титул из-за роста

Премьер-министр Британии Риши Сунак попал в «клуб ниже 170 сантиметров» из-за роста

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил шуточный титул из-за своего роста. Соответствующий материал опубликован на сайте Daily Mail.

Известно, что деятель попал в так называемый «клуб ниже 170 сантиметров», в который уже входят другие политики, чей рост не больше 175 сантиметров. Среди попавших в список нынешних глав государств оказались президент Украины Владимир Зеленский (170), канцлер Германии Олаф Шольц (170) и президент Франции Эммануэль Макрон (173).

Редакторы издания отметили, что таким образом Сунак стал самым низкорослым британским премьер-министром со времен Второй мировой войны. Ранее данный статус принадлежал покойному премьеру страны Уинстону Черчиллю, чей рост равнялся 168 сантиметрам.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.