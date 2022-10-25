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17:21, 25 октября 2022Ценности

Новый премьер Британии получил шуточный титул из-за роста

Премьер-министр Британии Риши Сунак попал в «клуб ниже 170 сантиметров» из-за роста

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил шуточный титул из-за своего роста. Соответствующий материал опубликован на сайте Daily Mail.

Известно, что деятель попал в так называемый «клуб ниже 170 сантиметров», в который уже входят другие политики, чей рост не больше 175 сантиметров. Среди попавших в список нынешних глав государств оказались президент Украины Владимир Зеленский (170), канцлер Германии Олаф Шольц (170) и президент Франции Эммануэль Макрон (173).

Редакторы издания отметили, что таким образом Сунак стал самым низкорослым британским премьер-министром со времен Второй мировой войны. Ранее данный статус принадлежал покойному премьеру страны Уинстону Черчиллю, чей рост равнялся 168 сантиметрам.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.

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Майя Пономаренко
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