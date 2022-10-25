Карл III назначил Сунака премьером Великобритании и дал первое поручение

Король Великобритании Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьер-министра

Король Великобритании Карл III подтвердил вступление Риши Сунака на должность премьер-министра страны. Монарх также дал первое поручение, им станет формирование нового правительства. Об этом газете The Guardian сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Ранее стало известно, что Карл III принял отставку бывшего премьер-министра Лиз Трасс, она встретилась с ним утром 25 октября в рамках своей последней аудиенции.

Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность. Ожидается, что Сунак назначит членов кабинета министров после официальной речи.