Риши Сунак станет первым премьером Великобритании индийского происхождения

Пост премьер-министра Великобритании займет бывший министр финансов Риши Сунак

Бывший канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии и теперь займет пост премьер-министра. Об этом сообщает газета The Guardian.

Его кандидатуру поддержали 184 членов парламента из 357, но после того, как Перри Мордонт отозвала свою кандидатуру на должность, число его сторонников выросло еще на 25 человек. Таким образом, Сунак стал единственным кандидатом и одержал автоматическую победу.

Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.

Консервативная партия столкнулась с «экзистенциальной угрозой», консерваторы смогут победить на следующих выборах только если мы сможем объединиться и будем честны с избирателями в принятии трудных решений, а также вернемся к основным ценностям, таким как финансовая дисциплина Риши Сунак новый премьер-министр Великобритании

Сандер Катвала из британского аналитического центра Future, который занимается вопросами идентичности и расы, заявил, что победу Сунака можно назвать историческим моментом. «Это показывает, что государственная служба может быть открыта для представителей всех вероисповеданий и национальностей. Это будет предметом гордости для многих представителей национальных меньшинств, в том числе для тех, кто не разделяет его консервативную политику», — прокомментировал он.

Происхождение и карьера

Риши Сунаку 42 года. Его родители — медики, переехавшие в Англию из Восточной Африки, где с колониальных времен сохраняется индийская диаспора. Несмотря на скромное происхождение, Сунак получил престижное образование: сначала Винчестерский колледж — элитный интернат для мальчиков, затем бакалавриат в Оксфорде и MBA в Стэнфорде. Отмечается, что Сунак с университетских времен является убежденным трезвенником.

После окончания университета работал в частном секторе и даже основал собственную глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 миллиард долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании, но в 2014 году пришел в политику и стремительно выбился в первые ряды Консервативной партии в 2015 году, победив на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) с результатом 51,4 процента.

Сунак женат на Акшате Мурти, дочери одного из богатейших людей Индии — Нараяны Мурти. Его тесть тогда настолько воодушевился политическими амбициями своего зятя, что лично расклеивал агитационные листовки в поддержку Сунака.

Общее состояние Сунаков, согласно данным Sunday Times Rich List, составляет порядка 730 миллионов фунтов стерлингов (827 миллионов долларов). Его жена Акшата владеет внушительной долей в IT-империи отца, оцениваемой в 430 миллионов фунтов стерлингов (487 миллионов долларов). Примечательно, но газета The Washington Post подчеркнула, что Сунак станет первым премьером, который будет богаче короля Великобритании.

827 миллионов долларов составляет общее состояние Риши Сунака и его жены Акшаты

Критика и программа

Заместитель лидера Лейбористкой партии Анжела Рейнер вскоре после вестей о победе Сунака обвинила его в «уклонении от проверки» его действий на посту канцлера Казначейства, а также в отсутствии ясной программы решения энергетического и финансового кризиса в стране.

«Это тот самый Риши Сунак, который, будучи министром не смог развить экономику, не смог справиться с инфляцией и не смог помочь семьям в условиях кризиса стоимости жизни. И это тот самый Риши Сунак, чья семья уклонялась от уплаты налогов в этой стране до того, как он обложил налогами всех остальных», — заявила она. Рейнер также добавила, что у Сунака «нет надлежащего мандата, и он понятия не имеет, что нужно простым людям».

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране», — ответил на критику Сунак.

Политический аналитик Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» выразил уверенность, что у Риши Сунака есть достаточно знаний, опыта и связей в бизнес-кругах, которые позволят решить накопившиеся в Британии проблемы. «Сунак сможет заняться спасением экономики и средств тех, чьи деньги в эту экономику вложены. А [бывший премьер-министр] Борис Джонсон, несмотря на оказывавшуюся ему поддержку, видимо, получил прозрачный намек, что выдвигаться ему не стоит», — прокомментировал он.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.