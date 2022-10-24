Состояние семьи нового премьера Британии описали фразой «богаче короля»

Daily Mail: состояние Риши Сунака и его супруги оценили в 730 миллионов фунтов стерлингов

Экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который займет пост премьер-министра страны, богаче британского короля. Об этом заявили журналисты Daily Mail, оценивая состояние нового премьера.

В издании уточнили, что супруга нового премьера Акшата Мурти является наследницей основателя и экс-главы индийского техногиганта Infosys Нараяны Мурти, занимающего 553-е место в мировом рейтинге Forbes c состоянием в 4,5 миллиарда долларов. Утверждается, что Акшата Мурти владеет внушительной долей в IT-империи отца, оцениваемой в 430 миллионов фунтов стерлингов (487 миллионов долларов).

Общее состояние Сунаков, согласно данным Sunday Times Rich List, составляет порядка 730 миллионов фунтов стерлингов (827 миллионов долларов). Состояние короля Великобритании Карла III, для сравнения, в том же году оценили примерно в 370 миллионов фунтов стерлингов (419 миллионов долларов), отмечает The Washington Post, подчеркивая, что Сунак станет первым премьером, который будет богаче короля Великобритании.

Помимо завидной доли в Infosys жена Сунака владеет инвестирующей в стартапы компанией Catamaran Ventures UK и имеет доли примерно в полудюжине других различных компаний. Супруги также владеют по меньшей мере тремя домами в Великобритании, а также недвижимостью в Санта-Монике (штат Калифорния, США) стоимостью около 6 миллионов долларов.

Журналисты The Guardian пишут, что воспитывающие двоих дочерей Риши и Акшата обычно проводят неделю в своем доме с пятью спальнями на западе Лондона, а на выходные выезжают в Северный Йоркшир, где живут в особняке стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов, «превращенном в нечто вроде оздоровительного центра с крытым бассейном, тренажерным залом, студией йоги, гидромассажной ванной и теннисным кортом».

О том, что Сунак снова выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, стало известно 23 октября. Бывший министр уже выдвигал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако тогда победу в гонке одержала Лиз Трасс, которая через 44 дня решила сложить с себя полномочия.

После того как Трасс 20 октября публично признала, что не справляется со своими обязанностями, Сунак стал фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.