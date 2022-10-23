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16:33, 23 октября 2022Мир

В Британии вычислили фаворита в борьбе за пост премьера

Букмекеры считают экс-министра Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост премьера Британии

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак считается явным фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют коэффициенты на сайте одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes.

Букмекеры вычислили, что шансы политика получить должность выросли до 75 процентов с предыдущего значения в 66,7 процента. При этом, к примеру, шансы на возвращение бывшего премьера Бориса Джонсона, напротив, уменьшились с 34,8 процента до 28,6.

Также падают соответствующие показатели лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт — ранее они составляли 18,2 процента, а теперь 4,8.

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23 октября Сунак заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост британского премьера. «Я хочу улучшить экономическую ситуацию, объединить партию и принести пользу нашей стране», — сказал он. До этого стало известно, что число сторонников Джонсона достигло 100 человек, что также позволяет ему бороться за пост нового премьера страны.

Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 20 октября. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется со своими обязанностями.

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Варвара Кошечкина
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