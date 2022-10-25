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13:12, 25 октября 2022Мир

Король Великобритании принял отставку Лиз Трасс

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс

Фото: Simon Dawson / Reuters

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра страны Лиз Трасс, она встретилась с ним утром 25 октября в рамках своей последней аудиенции. Об этом пишет Sky News.

Таким образом, Трасс провела на своем посту всего 49 дней. Теперь правительство Британии возглавит Риши Сунак, уже сейчас Карл III принимает его у себя. Он стал лидером Консервативной партии на безальтернативной основе.

Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.

Трасс объявила, что уходит в отставку, на прошлой неделе 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.

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Елизавета Наумова
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