Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 25 октября 2022Силовые структуры

Росгвардия взяла под охрану телерадиовещательную вышку и ТВ-центр в Херсоне

В Херсоне Росгвардия взяла под охрану вышку телерадиовещания и центр областного ТВ

Фото: Jan Huber / Unsplash

В Херсоне сотрудники Росгвардии усилят охрану вышки телерадиовещания и центра областного телевидения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Телевышка и телецентр являются критически важными объектами, поэтому теперь одной из задач силовиков станет обеспечение их безопасности и работоспособности, а также предотвращение на них диверсионных и террористических актов, подчеркивается в сообщении.

Росгвардейцы будут осуществлять пропускной режим на охраняемых объектах, патрулировать прилегающую территорию. В работе также будут задействованы служебные собаки.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе возле здания местной телекомпании «ЗаТВ» взорвался автомобиль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Норвегии
Бывшего участника «Дома-2» задержали в Петербурге после массовой драки
В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в России американки Грайнер
Обнаруженные российскими охотниками «волосы йети» заинтересовали ученых
Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга
В ЛНР опубликовали видео уничтожения огневой точки ВСУ из ПТУР
Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт
В Греции назвали невозможной замену «Северного потока» турецким хабом
Порошенко назвали единственным поздравившим главу КНР украинским политиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.