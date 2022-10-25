Росгвардия взяла под охрану телерадиовещательную вышку и ТВ-центр в Херсоне

В Херсоне Росгвардия взяла под охрану вышку телерадиовещания и центр областного ТВ

В Херсоне сотрудники Росгвардии усилят охрану вышки телерадиовещания и центра областного телевидения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Телевышка и телецентр являются критически важными объектами, поэтому теперь одной из задач силовиков станет обеспечение их безопасности и работоспособности, а также предотвращение на них диверсионных и террористических актов, подчеркивается в сообщении.

Росгвардейцы будут осуществлять пропускной режим на охраняемых объектах, патрулировать прилегающую территорию. В работе также будут задействованы служебные собаки.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе возле здания местной телекомпании «ЗаТВ» взорвался автомобиль.