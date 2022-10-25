МЭА напомнило об огромном рычаге влияния на нефтяной рынок

Глава МЭА Бироль заявил об огромных резервах нефти на случай перебоев с поставками

У стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) остаются в распоряжении огромные объемы нефти в стратегических резервах, которые могут быть использованы в случае необходимости, напомнил глава МЭА Фатих Бироль. Его заявления цитирует Bloomberg.

«У нас по-прежнему есть огромные запасы, которые мы сможем высвободить в том случае, если возникнут перебои с поставками», — пояснил он. Пока к такому рычагу влияния на рынок прибегать не планируется, однако меры возможны в любой момент, добавил Бироль.

Он также критически оценил октябрьское решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое ухудшило прогнозы по поводу цен на нефть в условиях угрозы глобальной рецессии. Страны МЭА уже принимали решение об использовании резервов в этом году, реагируя на подорожание нефти. С уровней середины июня цены снизились примерно на 30 процентов.

Вскоре высвободить 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса планируют США. Вашингтон также заявил, что в дальнейшем может продолжить подобные меры для снижения цен на энергоносители.