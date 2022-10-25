Ирландцы возмутились критикой посла Украины в адрес властей страны

Читатели TheJournal в Twitter возмутились критикой посла Украины в адрес властей Ирландии

Читатели ирландского издания TheJournal возмутились критикой посла Украины Ларисы Герасько в адрес властей страны. Свои комментарии они оставили под постом статьи издания в Twitter.

Ранее Герасько раскритиковала власти страны за то, что прибывающие украинские беженцы не имеют жилья. Она назвала ситуацию тревожной и неприемлемой, однако выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса.

Так, @PascalMansfield указал на то, что украинские беженцы «забрали все жилье, которое могло бы принести пользу гражданам Ирландии», поэтому такие слова звучат «немного дерзко». «Серьезно, почему бы им не вернуться домой в один из многих мирных уголков их огромной страны. Я, как и многие другие комментирующие здесь, устал от украинского бедного рта, требований, нытья и жалоб», — написал @Michael32837105.

«Это неприемлемо, посол Украины, что есть бедные ирландские семьи и студенты, которые столкнулись с трудностями и не могут получить жилье, потому что ваши соотечественники размещаются в студенческих общежитиях», — возмутился юзер под ником @Pinky20142. «Почему бы им просто не поспать в украинском посольстве?» — поинтересовался @Batmaninatree95.

Пользователь @Harvey1105 отметил, что боевые действия ведутся лишь на одной пятой части территории Украины, поэтому внутри страны «остаются огромные площади для переселения». «Мы не можем заботиться о своих бездомных», — добавил он. «Я слышал, в России много жилья», — поиронизировал @i_Enki8.