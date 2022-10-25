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12:37, 25 октября 2022Россия

В России школьник получил анальгин после травмы на карате и лишился части мозга

В Калининграде подростку удалили участок мозга после травмы на соревновании по карате

Кадр: Telegram-канал «Amber Mash»

Российскому подростку удалили большой участок мозга в височной доле после травмы, полученной во время соревнований, организованных Калининградской областной федерацией карате. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Шестнадцатилетний участник клуба «Союз» одержал победу во время боя, но перед этим получил удар коленом в висок. Подростка осмотрел дежурный врач, который измерил его давление и уровень сахара, выдал таблетку анальгина и отпустил домой, не обратив внимание на то, что у школьника сильно болела голова.

Спустя несколько часов состояние подростка ухудшилось — скорая помощь доставила каратиста в реанимацию. Врачи установили, что школьник получил кровоизлияние в мозг, его отправили на срочную операцию в нейрохирургию, где подростку удалили часть мозга.

По данным канала, 38-летний медик Алексей Черкес, дежуривший на соревнованиях, работает главным врачом в платной клинике «Новомед», куда он пришел после череды увольнений с предыдущих мест работы.

Ранее сообщалось, что школьник из Санкт-Петербурга попал в реанимацию после драки на уроке физкультуры. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Варвара Родикова
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