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12:15, 21 октября 2022Россия

В Петербурге школьник попал в реанимацию после урока физкультуры

В Петербурге девятилетний школьник подрался на уроке физкультуры и попал в реанимацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге ученик одной из школ подрался на уроке физкультуры и попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 октября, сообщает 78.ru.

Ссора произошла между девятилетним мальчиком и его одноклассником. Один ударил другого по голове. В больнице врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Уточняется, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

78.ru пишет, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

19 октября стало известно, что в Челябинске пятилетний ребенок попал в реанимацию после занятий в детском бассейне.

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Евгения Куликова
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