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12:53, 19 октября 2022Россия

Российский ребенок попал в реанимацию после занятия в бассейне

В Челябинске пятилетний мальчик попал в реанимацию после занятия в бассейне

Фото: Enis Yavuz / Unsplash

В Челябинске пятилетний ребенок попал в реанимацию после занятия в детском бассейне. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в детском плавательном центре Aquababy 16 октября. По словам матери пострадавшего, сын чуть не утонул, наглотался воды. На месте ему оказали первую помощь.

Дома родители решили вызвать скорую, и мальчика госпитализировали.

«Когда приехала бригада, ребенка уже знобило. В отделении у него поднялась температура до 38 градусов. После того как врачи посмотрели снимки, сына забрали в отделение интенсивной терапии... У него развилась правосторонняя пневмония — врач сказал, что рвотные массы попали в дыхательные пути, значит, его неправильно откачивали», — рассказала женщина.

Россиянка написала заявление в прокуратуру — она считает, что тренер нарушил технику безопасности во время занятий в бассейне. Там начали проверку.

В августе в Москве мужчина попал в реанимацию с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества» после того, как съел купленный на рынке арбуз.

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Евгения Куликова
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