В Киеве объявили воздушную тревогу

Киевские власти объявили воздушную тревогу в украинской столице

Городская администрация Киева объявила воздушную тревогу в украинской столице, сообщается в ее Telegram-канале. Местные власти также попросили украинцев проследовать в укрытия.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщили в местной администрации.

Ранее в украинскую столицу прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это произошло впервые с начала спецоперации. Вечером 25 октября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.