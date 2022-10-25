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10:40, 25 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

Киевские власти объявили воздушную тревогу в украинской столице

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Городская администрация Киева объявила воздушную тревогу в украинской столице, сообщается в ее Telegram-канале. Местные власти также попросили украинцев проследовать в укрытия.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщили в местной администрации.

Ранее в украинскую столицу прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это произошло впервые с начала спецоперации. Вечером 25 октября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Василий Мека
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