Минобороны заявило об уничтожении 120 солдат ВСУ на красно-лиманском направлении

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении 120 солдат ВСУ на красно-лиманском направлении

Российские военные уничтожили 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства отметил, что военнослужащие ВСУ были уничтожены в результате активных действий российских войск.

Кроме того, российские солдаты подбили несколько единиц военной техники.

«Уничтожено три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль», — рассказал Конашенков.

Всего, согласно обновленным данным Минобороны, с 24 февраля российские военные уничтожили 6758 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее глава ДНР Пушилин назвал красно-лиманское направление по линии фронта самым сложным.