Россиян предупредили о новых вариантах коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о рисках обострения ситуации с коронавирусом

На данный момент наблюдается мутация коронавируса в вариантах ВА.4 и ВА.5 омикрон-линии. Их отличие состоит в способности более успешно обходить иммунитет. Также не исключены мутации других штаммов коронавируса, например, дельты, которая оказалась самой смертельной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Волна заболеваемости, которую мы наблюдаем сегодня, конечно, более мощная, чем летняя, но, тем не менее, она не дотягивает до рекордов заболеваемости. Госпитализации тоже растут, но, опять же, не до рекордных уровней, — сказал иммунолог. — Появилось и появляется много новых вариантов внутри омикрон-линии, они отличаются большей заразностью и адаптацией к иммунитету».

Кардинальных изменений в плане патогенности, по словам Крючкова, на данный момент нет. Наблюдались некоторые колебания в сторону роста, но не критичные. Тем не менее, иммунолог подчеркнул: связь эволюции вируса в сторону увеличения заразности и уменьшения патогенности отсутствует, потому существует умеренная вероятность того, что коронавирус может стать более смертельным.

«Пока мы видим мутации внутри омикрон-линии с плавным увеличением заразности. В частности, есть новые генерации в вариантах ВА.4 и ВА.5 — там появлялись и распространялись новые усиленные подлинии омикрона. Можно сказать, что сейчас ситуация с коронавирусом более или менее стабильная, но не факт, что так будет всегда: сохраняется вероятность выхода мутаций на другую линию, например, на дельту. Риски обострения ситуации сохраняются», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа непривитых россиян. Отмечается, что действовавшие до этого правила будут признаны «утратившими силу».

