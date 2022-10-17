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16:32, 17 октября 2022Путешествия

В России захотели отменить ПЦР-тесты для возвращающихся из-за рубежа

Роспотребнадзор планирует отменить ПЦР-тесты для въезжающих в страну непривитых граждан

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа непривитых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что действовавшие до этого правила будут признаны «утратившими силу». Согласно им, въезжающим в страну гражданам России в течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти тестирование на коронавирус. Между тем это обязательство не распространяется на тех россиян, кто прошел вакцинацию в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.

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Кроме того, ведомство планирует организовать выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию в пропускных пунктах через государственную границу. В частности, оно будет проводиться для граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В данный момент выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее центральный эпидемиологический командный центр Тайваня отменил обязательный карантин для въезжающих на остров иностранных туристов, в том числе россиян.

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Фариза Бацазова
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