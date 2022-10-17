В России захотели отменить ПЦР-тесты для возвращающихся из-за рубежа

Роспотребнадзор планирует отменить ПЦР-тесты для въезжающих в страну непривитых граждан

Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа непривитых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что действовавшие до этого правила будут признаны «утратившими силу». Согласно им, въезжающим в страну гражданам России в течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти тестирование на коронавирус. Между тем это обязательство не распространяется на тех россиян, кто прошел вакцинацию в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.

Кроме того, ведомство планирует организовать выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию в пропускных пунктах через государственную границу. В частности, оно будет проводиться для граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В данный момент выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее центральный эпидемиологический командный центр Тайваня отменил обязательный карантин для въезжающих на остров иностранных туристов, в том числе россиян.