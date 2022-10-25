Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 25 октября 2022Мир

В Иране застрелили трех сотрудников КСИР

Штаб КСИР: неивестные застрелили трех сотрудников Корпуса стражей исламской революции

Фото: WANA / Reuters

Три сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные военные подразделения — прим. «Ленты.ру») погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Штаба КСИР.

Сообщается, что полковник Мехди Моллашахи и сотрудник Джавад Кейха, служащие подразделения «Салман» в провинции Систан и Белуджистан, были застрелены неизвестными на площади Парастар города Захедан. Погибшие сотрудники КСИР возвращались домой со службы, когда из автомобиля по ним открыли огонь из автомата.

Еще один сотрудник КСИР погиб в результате перестрелки с неизвестными на пограничном пункте с Ираком на западе Ирана, в провинции Курдистан.

Иранские силовики начали расследование, ведется розыск подозреваемых.

Ранее The Jerusalem Post сообщил, что в Иране убит старший инженер-ракетчик КСИР Саид Тамардар Мутлак. По версии издания, о его гибели стало известно из сообщений, опубликованных Национальным иранским конгрессом. В них шла речь о похоронах. По данным группы, иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти была опубликована.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
В Иране застрелили трех сотрудников КСИР
Россия заявила о суете в правящих кругах Киева из-за «грязной бомбы»
Отеки назвали симптомом опасных болезней
Российский журналист заключил брак с экс-участником шоу «Замуж за Бузову»
Сторонники «Единой России» помогли людям с нарушением слуха
Названы сроки открытия магазинов Zara в России
На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ
Задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.