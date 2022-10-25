Байден заблудился на лужайке перед Белым домом

Daily Mail: президент США Байден уточнил дорогу к Белому дому у охраны

Президент США Джо Байден заблудился после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом сообщает Daily Mail. Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте @TheFirstonTV.

Отмечается, что Байден и его супруга Джилл посадили вяз в честь Дейла Хейни, главного садовника Белого дома, отметившего 50-летие своей работы. После этого американский лидер решил вернуться в резиденцию, однако при этом он выглядел смущенным и уточнил у своей команды, куда они направляются.

По данным издания, когда охрана указала главе Белого дома правильное направление, он заявил, что хотел пойти другим путем. В ответ сотрудники администрации заверили Байдена, что тот может выбрать любой маршрут.

Ранее член палаты представителей Соединенных Штатов Клаудия Тенни заявила, что президент США Джо Байден был отстранен от реального управления государством из-за когнитивных нарушений. «Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним. И он действительно демонстрирует свою некомпетентность для самой важной работы», — подчеркнула она.

В июне 2021 года от самого старого президента США уже требовали пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Бывший врач предшественника Байдена на посту главы государства Дональда Трампа и еще 13 республиканцев из Палаты представителей заявили об умственном упадке и забывчивости лидера, указали на его регулярные «оплошности» и призвали обнародовать результаты теста.