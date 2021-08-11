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Байден заблудился на входе в Белый дом

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Президент США Джо Байден проигнорировал указания агента безопасности на входе в Белый дом. Об этом сообщает Daily Mail. Видеозапись инцидента опубликовали в Twitter издания The Hill.

Американский лидер вернулся в Вашингтон из деловой поездки в штат Делавэр. На записи видно, как агент указал ему заходить в Белый дом по специальной дорожке, а сам прошел вперед по траве. Однако политик не прислушался к рекомендации и проследовал по газону за сотрудником служб безопасности.

Этот случай спровоцировал новую волну критики в адрес 78-летнего Байдена. Республиканские политики возмутились тем, что президент заблудился на входе в свою резиденцию, и в очередной раз поставили под сомнение его когнитивные способности.

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В июне от самого старого президента США уже требовали пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Бывший врач предшественника Байдена на посту главы государства Дональда Трампа и еще 13 республиканцев из Палаты представителей заявили об умственном упадке и забывчивости лидера, указали на его регулярные «оплошности» и призвали обнародовать результаты теста.

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