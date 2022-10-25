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13:52, 25 октября 2022Из жизни

Фотограф нашел потерянное невестой обручальное кольцо во время съемки на пляже

Влюбленные потеряли обручальное кольцо во время романтической съемки на пляже

Фото: unsplash

Влюбленные, которые ведут совместный аккаунт в TikTok под ником @tandkay021, рассказали, как во время фотосессии на пляже невеста потеряла в песке обручальное кольцо. Об этом сообщает New York Post.

Пара решила организовать романтическую съемку в честь помолвки и нашла фотографа, который специализируется на историях любви. Жених встал на одно колено и протянул своей избраннице футляр с кольцом. От радости девушка прыгнула на мужчину и повалила его на песок. В этот момент украшение улетело в неизвестном направлении.

Чтобы его найти, влюбленные подключили друзей, родственников и даже незнакомых отдыхающих, которые оказались на пляже в тот день. Для поисков использовали металлоискатель и дуршлаг, в котором просеивали песок.

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Фотограф тоже принимал участие в поисках. Он изучил свои снимки, чтобы определить, куда примерно упало кольцо, а потом долго ползал по берегу с включенным фонариком на телефоне и перебирал песок руками. В итоге спустя два часа ему все же удалось найти украшение.

Ранее сообщалось, что во Флориде, США, мужчина нашел потерянное обручальное кольцо жены благодаря разрушительному урагану «Иэн».

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Евгения Черкасова
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