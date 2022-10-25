Постпред России осудил Макрона за слова об РПЦ

Постпред РФ в Вене Ульянов осудил заявление Макрона об РПЦ и призвал не трогать эту тему

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил президента Франции Эммануэля Макрона за высказывания о роли Русской православной церкви (РПЦ) в России. Свое мнение он выразил в Twitter.

Дипломат назвал заявление французского лидера «очень смелым и неуместным». По словам постпреда РФ, оно напоминает советскую практику. «Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — посоветовал Ульянов.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти России в том, что они используют руководство Русской православной церкви (РПЦ) для оправдания политики страны. «Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства», — заявил он 23 октября, выступая на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» в Риме.