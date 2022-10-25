Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 25 октября 2022Мир

Постпред России осудил Макрона за слова об РПЦ

Постпред РФ в Вене Ульянов осудил заявление Макрона об РПЦ и призвал не трогать эту тему
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил президента Франции Эммануэля Макрона за высказывания о роли Русской православной церкви (РПЦ) в России. Свое мнение он выразил в Twitter.

Дипломат назвал заявление французского лидера «очень смелым и неуместным». По словам постпреда РФ, оно напоминает советскую практику. «Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — посоветовал Ульянов.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти России в том, что они используют руководство Русской православной церкви (РПЦ) для оправдания политики страны. «Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства», — заявил он 23 октября, выступая на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» в Риме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов со стороны Украины
Стало известно о сомнениях кронпринца Саудовской Аравии в ясности ума Байдена
Жителей новых регионов России предложили амнистировать
В Москве раскрыли схему мошенничества под предлогом помощи военным
В США назвали помощь Киеву тяжелым бременем для американских налогоплательщиков
Разработаны новые искусственные кровеносные сосуды
Стало известно о давлении прокуроров на ключевых свидетелей по делу Трампа
Стали известны подробности о новой кольцевой станции московского метро
Пелоси отказалась считать помощь США Киеву неограниченной
Девушка прославилась в сети из-за неожиданного размера увеличенных губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.