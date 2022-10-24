Макрон обвинил власти России в использовании церкви для оправдания политики

Макрон заявил, что власти РФ используют руководство РПЦ для оправдания политики страны

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти России в том, что они используют руководство Русской православной церкви (РПЦ) для оправдания политики страны. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, выступая на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» в Риме, что религиозные лидеры должны играть роль сопротивления, отказавшись от поддержания проектов, которые отрицают достоинство человека.

«Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства», — сказал Макрон. Глава государства подчеркнул, что роль религий состоит в том, чтобы защищать всеобщее уважение.

Ранее президент Франции рассказал, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует. По его словам, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

