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06:27, 25 октября 2022Забота о себе

Психотерапевт объяснил причины выбора мужчинами женщин помоложе

Психотерапевт Денисенков: мужчины предпочитают женщин помоложе из-за их неопытности

Фото: Lindsey Weber / Unsplash

Врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков раскрыл причины, по которым мужчины отдают предпочтение более молодым женщинам. Об этом он рассказал изданию «Известия».

Специалист отметил, что это можно объяснить стремлением мужчин к доминированию. Он пояснил, что в природе самец выбирает ту самку, чей возраст является оптимальным для воспроизведения потомства. Другой причиной стало восприятие зрелого мужчины молодой женщиной, который, по словам психотерапевта, будет кладезем полезной информации в ее глазах. Кроме того, мужчин привлекает возможность установить свои правила в отношениях с юной девушкой ввиду ее неопытности.

Денисенков подчеркнул, что самой важной причиной служит самоощущение мужчины рядом с молодой женщиной. «С молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание. Это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать и не в коем случае не давать высыхать, так как это чревато негативными последствиями во многих аспектах», — подытожил врач.

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Варвара Кузьмина
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