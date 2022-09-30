Психолог рассказала о влиянии ароматов на привлекательность человека

Психолог Екатерина Цаюкова: женщина с помощью аромата может привлечь и отвадить мужчину

Женщина с помощью правильно подобранных ароматов может не только привлечь понравившегося мужчину, но и отвадить того, кто порядком надоел, рассказала психолог и психотерапевт Екатерина Цаюкова. «Ленте.ру» она и эксперт IAA (Международной ассоциации ароматерапевтов) Елена Савиновская рассказали о влиянии запахов на жизнь человека.

Существует еда-якорь, музыка-якорь, а также и ароматы-якоря или триггеры, пояснила Цаюкова. Например, определенный запах ассоциируется с человеком или событием, состоянием и может как успокаивать, так и вызывать негативные эмоции. Влияют запахи и на привлекательность человека в глазах других, добавила она.

Ароматы сопровождают человека всю жизнь. За передачу информации о запахе в головной мозг отвечает первая пара черепных нервов, которая формируется в период эмбрионального развития одной из самых первых, дополнила слова психиатра эксперт IAA Савиновская. Информация о запахе за несколько секунд попадает в обонятельный центр головного мозга, находящегося рядом с лимбической системой — центром эмоций.

Не бывает запахов, которые не вызывали бы эмоциональный отклик — положительный или отрицательный. С помощью ароматов, особенно натуральных, например, эфирных масел, можно легко управлять настроением и психологическим состоянием человека, пояснила Савиновская.

Например, аромат апельсина стабилизирует эмоции, поднимает настроение, дарит радость и ожидание праздника. Аромат хвои, эфирных масел ели, пихты помогает справиться со стрессом Елена Савиновская эксперт IAA, Международной ассоциации ароматерапевтов

По словам психолога Цаюковой, знание ароматов и психологии человека помогают предпринимателям успешно строить бизнес, а всем людям устраивать личную жизнь.

Например, грамотные бизнесмены распыляют теплую корицу в кондитерских и булочных. Запах свежевыпеченного хлеба всегда притягивает людей и дарит ассоциации с детством и заботой Екатерина Цаюкова психолог, психотерапевт

«Мудрые женщины, нанося аромат на тело, ставят психологический якорь в сознании своего мужчины. После этот аромат ассоциируется у мужчины только с ней. И этим можно управлять и использовать в своих целях», — добавила психолог. Но при помощи аромата можно не только привлечь людей, но и отвадить.

«Биохимические процессы, запускаемые ахроматами, даже еле уловимые, двигают инстинктами размножения, желаний, сна, еды, отдыха, развития, развлечений и любви», — резюмировала психолог.

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