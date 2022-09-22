Психолог назвала причины задержки развития речи у детей

Психолог Визель: если ребенок не начал говорить в полтора года, нужна помощь специалистов

Обычно ребенок начинает говорить к концу первого года жизни, в крайнем случае — к полутора годам, также в этом возрасте он должен уметь понимать речь окружающих, уверяет доктор психологических наук, профессор кафедры специального дефектологического образования Московского института психоанализа Татьяна Визель. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины задержки развития речи у детей.

К полутора годам у ребенка формируется густая сеть нейронов и связей между ними — проводников, которые и обеспечивают уникальную способность — понимать речь и говорить, пояснила Визель. Она считает, что если к этому возрасту ребенок не заговорил, родители не должны ждать, успокаивая себя мыслью «ничего, он еще маленький, заговорит». В этом случае, подчеркнула она, нужна помощь специалистов, не только педиатра и невролога, но и логопеда и нейропсихолога.

Задержки появления у ребенка речи являются одним из наиболее серьезных сигналов того, что он не укладывается в нормативы развития Татьяна Визель Доктор психологических наук

Причин задержек развития речи множество, и они могут быть самыми разными, отметила психолог. Сначала следует учесть, были ли осложнения в период беременности матери, во время родов и младенчества ребенка. Они являются частыми причинами проблем с овладением речью.

Затем необходимо убедиться, что ребенок находится в полноценной культурной и речевой среде, учесть нюансы взаимоотношения ребенка и с матерью и другими близкими людьми. Также важно понять, не оказывают ли взрослые психотравмирующее воздействие на ребенка, отметила Визель.

Важен и характер ребенка: общительный ли он или часто уходит в себя. Если он регулярно замыкается, отгораживается от окружающих, следует исключить или подтвердить наличие расстройств аутистического спектра. Стоит учесть, что не говорят вовремя и дети с отставанием в развитии мышления

Психолог обратила внимание, что причины задержки развития речи могут крыться и в физиологических особенностях. Если у ребенка неполноценные (слабые или перенапряженные) мышцы языка, губ и других органов; особые нарушения слуха, когда ребенок все слышит, но не оценивает услышанное, то говорить он не будет.

«Вывести ребенка из молчания нелегко, но практика показывает, что в большинстве случаев можно. Задержки развития речи — не приговор, — успокоила доктор психологических наук. — Мозг ребенка обладает большим компенсаторным потенциалом, поэтому такую тревожную ситуацию может решить оказанная вовремя грамотная помощь специалистов».

Ранее психолог Елена Мильто рассказала, как нужно общаться в родительских чатах. Она посоветовала воздерживаться от сплетен и голосовых сообщений.