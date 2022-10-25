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13:48, 25 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в результате атаки на купянском направлении

МО России заявило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, противник был отброшен на исходные позиции.

В результате уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа, раскрыли потери ВСУ в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные уничтожили 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Украинские солдаты были уничтожены в результате активных действий российских войск, добавили в Министерстве обороны.

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Сергей Истомин
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