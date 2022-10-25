В Совфеде объяснили отказ Джонсона от борьбы за пост премьера Британии

Сенатор Пушков заявил, что Джонсон отказался от борьбы за пост премьера не по доброй воле

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от попытки вновь занять пост не по доброй воле. Так отказ объяснил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Джонсон оставил борьбу за кресло премьера, так как у него было слишком мало шансов занять этот пост. При этом сенатор предположил, что свое место в политике Джонсон еще найдет.

«Теперь будет искать себе применение в международных западных институтах. Мы еще о нем услышим», — добавил он.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Она пробыла в должности премьера меньше всего в истории — 49 дней. Новым премьер-министром во вторник станет экс-глава Минфина Риши Сунак.